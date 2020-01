Licia Nunez GF Vip, la fidanzata Barbara l’ha lasciata: “Mi hai ferita!” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Licia Nunez lasciata dalla fidanzata Barbara Eboli: “Sei andata oltre!” In molti diranno: la fidanzata di Licia Nunez ha fatto bene a lasciarla! Da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip non fa altro che parlare della relazione avuta con Imma Battaglia durata sette anni. Secondo quanto dichiarato dalla concorrente, la storia sarebbe finita perchè l’attivista l’avrebbe tradita con Eva Grimaldi anche se per la Battaglia la verità sarebbe un’altra. Barbara Eboli ha lasciato Licia Nunez, dichiarando di non essere più disposta a comprenderla: “Da quando sei entrata in quella Casa non è mai stato facile capire i tuoi racconti. Ci ho provato con impegno e amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire, e tu l’hai fatto”. Sicuramente questo sarà uno degli argomenti che Alfonso ... lanostratv

Unf_Tweet : La fidanzata di #licianunez decide di lasciarla e lo fa con una storia sui social...Se ne parlerà stasera al #gfvip… - Italia_Notizie : Gf Vip, Licia Nunez lasciata dalla fidanzata sui social: 'Sei andata oltre' - Federica_the : RT @Iperborea_: Praticamente la compagna di Licia Nunez l'ha lasciata in diretta come la Lecciso con Al Bano? #GFVIP -