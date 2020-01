Imprenditore sanità arrestato, funzionari regionali indagati per corruzione (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbero ottenuto posti di lavoro in cambio di atti non legittimi i funzionari della Regione Campania indagati nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) che ieri ha portato all’arresto dell’Imprenditore della sanità Vincenzo Schiavone, proprietario di alcune cliniche in Campania. Si tratta del dirigente Antonio Postiglione, responsabile della Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, del funzionario della giunta regionale Antonio Podda e di Arturo Romano, consigliere del Governatore Vincenzo De Luca per i rapporti con il sistema sanitario regionale. Nel mirino della Procura l’ampliamento della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, un progetto da decine di milioni di euro la cui prima pietra fu posta nel marzo 2018 alla presenza proprio di De Luca; per gli ... anteprima24

