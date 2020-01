Impeachment, un audio inguaia Trump

Trump mentre prosegue il processo d'Impeachment. Spunta una registrazione che sembra catturare il presidente mentre in presenza di altre persone,dice di voler cacciare l'ambasciatrice americana a Kiev Marie Yovanovitch. "Take her out" (cacciatela via),afferma la voce dell'audio, esaminato da Abc. Tra i presenti Lev Parnas e Igor Fruman i due ex partner di Rudy Giuliani che aiutarono l'avvocato personale del tycoon a fare pressioni su Kiev perché aprisse un'inchiesta sui Biden.(Di sabato 25 gennaio 2020) Nuova tegola permentre prosegue il processo d'. Spunta una registrazione che sembra catturare il presidente mentre in presenza di altre persone,dice di voler cacciare l'ambasciatrice americana a Kiev Marie Yovanovitch. "Take her out" (cacciatela via),afferma la voce dell', esaminato da Abc. Tra i presenti Lev Parnas e Igor Fruman i due ex partner di Rudy Giuliani che aiutarono l'avvocato personale del tycoon a fare pressioni su Kiev perché aprisse un'inchiesta sui Biden.(Di sabato 25 gennaio 2020)

