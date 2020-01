Immagini dalla Stazione Spaziale: Luca Parmitano in posa con la tuta e le FOTO dell’arco alpino (Di venerdì 24 gennaio 2020) Mentre sta quasi per volgere al termine la Missione Beyond, l’astronauta Luca Parmitano ha pubblicato su Twitter una FOTO con il collega Andrew Morgan della NASA, con cui effettuerà domani una complessa attività di manutenzione del cacciatore di antimateria Ams-02. I due astronauti mostrano le tute che indosseranno. Nel frattempo gli ingegneri di volo della NASA Jessica Meir e Christina Koch hanno ripassato le procedure per manovrare il braccio robotico con il quale assisteranno i due spacewalker. Il comandante ha anche pubblicato scatti che ritraggono le Alpi e molti laghi dell’arco alpino (d’Orta, Maggiore, di Lugano, di Como, d’Iseo, d’Idro). Stazione Spaziale: tra pochi giorni il rientro a Terra del comandante Luca ParmitanoL'articolo Immagini dalla Stazione Spaziale: Luca Parmitano in posa con la tuta e le FOTO dell’arco alpino sembra ... meteoweb.eu

tvdellosport : ?? ESCUSIVA SPORTITALIA #INTER - #ERIKSEN, CI SIAMO! Queste le immagini in esclusiva di Beppe #Marotta, rintraccia… - Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: ?? ESCUSIVA SPORTITALIA #INTER - #ERIKSEN, CI SIAMO! Queste le immagini in esclusiva di Beppe #Marotta, rintracciato dal… - MicheleRovito : RT @tvdellosport: ?? ESCUSIVA SPORTITALIA #INTER - #ERIKSEN, CI SIAMO! Queste le immagini in esclusiva di Beppe #Marotta, rintracciato dal… -