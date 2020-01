Il meglio dell’Haute Couture di Parigi (Di venerdì 24 gennaio 2020) “Silenzio, parla l’Haute Couture”, ha detto qualcuno. E non potrebbe essere più vero di così, dopo la chiusura della fashion week Parigina dedicata all’alta moda primavera estate 2020. Un concentrato di glamour e sciccherìa che ha illuminato la capitale francese dettando legge su quello che sarà di tendenza nella prossima stagione. Perché, diciamocelo, non c’è nulla di più bello dell’Haute Couture di Paris. E allora ecco i must have per stare al passo coi tempi senza rischiare cadute di stile. E se le donne governassero il mondo? Se lo chiede Dior, con la sua sfilata che punta a fondere in un unico grande linguaggio il femminismo e la femminilità delle donne. Lo fa con abiti che raccontano eleganza e determinazione: muse della griffe sono le dee greche, rappresentate da abiti luminosi e morbidi, da tuniche e tagli sartoriali di antica ispirazione. Non manca un tributo agli anni Venti, ... dilei

