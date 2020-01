I due volti di Bibbiano. Salvini porta in piazza le madri, le Sardine: “Noi forza anti-populista” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Le Sardine a Bibbiano. Il movimento scende in piazza per sfidare Matteo Salvini. Il ‘conclave’ di marzo a Scambia. Sul palco della Lega c’è la madre del piccolo Tommy Onofri. BOLOGNA – Le Sardine a Bibbiano. A pochi metri di distanza da Matteo Salvini. Nessun passo indietro da parte del movimento che scende in piazza in concomitanza con il comizio di Matteo Salvini. Matteo Salvini a Bibbiano, sul palco della Lega anche la madre del piccolo Tommy Sul palco della Lega sale anche la mamma del piccolo Tommaso Onofri, il bimbo ucciso nel 2006. La presenza della donna assume ancora più valore nella logica del leader della Lega, che ha modo di battere su due temi forti. Il caso di cronaca che ha visto e vede Bibbiano al centro di indagini e proteste, a la giustizia in Italia, alla luce del fatto che la carceriera del piccolo Tommy ha ottenuto un permesso e ... newsmondo

