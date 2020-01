Dove mangiare la cotoletta a Milano: i migliori locali (Di venerdì 24 gennaio 2020) Quando si pensa a Milano e alla sua gastronomia tipica, vengono subito in mente alcuni dei piatti che hanno reso famosa questa città: il risotto alla milanese, per esempio, oppure l’ossobuco. Ma c’è un piatto che più di ogni altro è diventato iconico e che rappresenta l’essenza della cucina milanese: la cotoletta. Dove mangiare la cotoletta a Milano Iniziamo col dire che la cotoletta milanese nella sua versione tradizionale ha delle caratteristiche ben precise. La carne deve essere una costoletta di vitello con l’osso, l’impanatura deve essere effettuata con farina, uovo e pangrattato e per quanto riguarda la cottura, la frittura ha bisogno di essere fatta nel burro chiarificato. Ovviamente questo non significa che non esistano versioni contemporanee, magari modificate, buone almeno quanto quella tradizionale, ma se parliamo di cotoletta alla milanese della ... notizie

