Arisa è innamorata, la confessione a Vieni da me: il nuovo fidanzato è friulano (Di venerdì 24 gennaio 2020) Vieni da me, Arisa è fidanzata: ma è mistero sull’identità del fortunato nuovo amore per Arisa. Nel corso dell’intervista a Vieni da me di Caterina Balivo, la cantante ha ammesso di avere un nuovo fidanzato. Un ragazzo friulano che l’artista cerca di proteggere dalla fama e dalla curiosità di fan e media. Per questo – … L'articolo Arisa è innamorata, la confessione a Vieni da me: il nuovo fidanzato è friulano proviene da Gossip e Tv. gossipetv

