Alfonso Signorini bacia sulla bocca Pupo: pace fatta al GF Vip 4 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Grande Fratello Vip diretta: Alfonso Signorini bacia sulla bocca Pupo e fanno pace Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 4 Pupo ha provato a difendere Salvo Veneziano, espulso dalla Casa per le frasi sessiste a Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Barbara Alberti ha dichiarato che Pasquale Laricchia ha una faccia da assissino, spiegando che era solo un’iperbole. L’opinionista Pupo è intervenuto per dire che anche quella di Salvo Veneziano è stata un’iperbole e subito Alfonso Signorini l’ha bacchettato in diretta, sostenendo che un conto è dare dell’assassino, ma “Barbra Alberti non voleva dare veramente dell’assassino” e un conto è dire delle cattiverie sulle donne e sulla violenza sulle donne. In apertura della nuova puntata del Grande Fratello Vip l’opinionista e spalla di Wanda Nara ha voluto sottolineare che con il ... lanostratv

