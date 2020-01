Tifoso morto in Basilicata, il campionato di Eccellenza si ferma domenica 26 gennaio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dopo la morte del Tifoso della Vultur Rionero, nell'agguato di domenica 19 gennaio 2020 che ha visto coinvolti i tifosi del Melfi, è stata decisa la sospensione del prossimo turno del campionato di Eccellenza in Basilicata. Il turno verrà recuperato il 2 febbraio mentre la giornata che si doveva disputare in quel weekend è stata spostata al 5 febbraio. fanpage

