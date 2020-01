Spagna, spunta anche Rajoy per la presidenza della Federcalcio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Rajoy Federcalcio spagnola – Potrebbe esserci anche Mariano Rajoy tra i candidati alle elezioni presidenziali della Federcalcio spagnola (RFEF). Secondo “El Partidazo de COPE”, l’ex capo di Governo spagnolo ed ex presidente del PP (Partito popolare) sarebbe l’alternativa a Iker Casillas per succedere a Luis Rubiales. anche il portiere del Porto sarebbe infatti un potenziale … L'articolo Spagna, spunta anche Rajoy per la presidenza della Federcalcio calcioefinanza

sportli26181512 : #Governance #Notizie Spagna, spunta anche Rajoy per la presidenza della Federcalcio: Rajoy Federcalcio spagnola – P… - CalcioFinanza : #Spagna, spunta anche #Rajoy per la presidenza della #Federcalcio - rus_sansiro : ?? ???? ???? ???? OLIVIER GIROUD In termini dell'attaccante francese, per l'Inter la minaccia rischia di diventare davve… -