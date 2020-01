Simone Montedoro in Don Matteo 12, il Capitano Tommasi torna nella terza puntata del 23 gennaio: video anteprima (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ci sarà da ridere con il ritorno di Simone Montedoro in Don Matteo 12. Come abbiamo più volte anticipato, l'attore riprende il ruolo del Capitano Tommasi per un'unica puntata della fiction di Rai1 e, ne siamo sicuri, la sua presenza regalerà tanto divertimento ai fan. Montedoro entrerà in azione nella terza puntata di Don Matteo 12, intitolata Ricordati di santificare le feste, in onda stasera, 23 gennaio. Secondo le anticipazioni, Giulio Tommasi torna a Spoleto in compagnia di Lia e del piccolo Nino. L'occasione è quella di celebrare la Pasqua in pace e tranquillità. Purtroppo, l'ex Capitano è vittima di un incidente, un violento colpo in testa, che gli provoca una temporanea perdita della memoria. Si reca in caserma, dove è convinto di essere ancora il Capitano di Spoleto. Per non peggiorare la situazione, il Maresciallo Cecchini dovrà assecondarlo in tutti i modi, contando sulla ... optimaitalia

