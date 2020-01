Selezionati i 5 progetti dell”Università del Crowfunding’ (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma, 24 gen. – (Adnkronos) – Contenitori in plastica biodegradabili al 100%. Un sistema di monitoraggio ad impatto zero della biodiversità marina nel Mar Mediterraneo. Un orto didattico all’interno di una villa confiscata alla mafia. Un sito e un’app di divulgazione scientifica anche per i non addetti ai lavori. Videogame per migliorare il benessere dei pazienti ricoverati negli ospedali. Sono i cinque progetti Selezionati (qui la graduatoria) nell’ambito della seconda call dell’Università del Crowdfunding, il programma di finanza alternativa dell’Università di Milano-Bicocca, promosso, per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori, dottorandi e dipendenti dell’Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Le cinque proposte ... ildenaro

