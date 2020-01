Rita Levi Montalcini e Che dio ci aiuti 6, le novità per Elena Sofia Ricci (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un TV movie prodotto da Rai Fiction e destinato a Rai 1 ricorderà l’inestimabile figura di Rita Levi Montalcini, scienziata premio Nobel per la medicina nel 1986 per le sue scoperte sul funzionamento del sistema nervoso. La sua figura è una di quelle più amate e riconosciute dagli italiani, dato che Rita Levi Montalcini è l’esempio vivente di esportazione delle nostre eccellenze in tutto il mondo. Ad interpretarla sarà Elena Sofia Ricci, con la regia di Alberto Negrin. Le riprese del film sono in corso di svolgimento a Torino e già arrivano le prime foto con Elena Sofia Ricci con trucco e parrucco per avere le sembianze dell’illustre scienziata. Tra i vari set alcune scene sono girate proprio nella casa in cui Rita Levi Montalcini visse con la sorella Paola. La vicenda raccontata nel film sarà ambientata proprio nel 1986, subito dopo la vincita del Nobel: nonostante il premio ... giornalettismo

