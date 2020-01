Progetto Myla: nasce la banca delle disponibilità (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAl micronido di Aterrana, frazione di Montoro (Av), il primo incontro dei 3 previsti dalla nuova azione “Famiglie che aiutano famiglie” nell’ambito di “Myla-Myland for children”, il Progetto (Soggetto Responsabile Cooperativa Sociale L’Isola che c’è) selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Interessanti gli spunti e i suggerimenti emersi nel confronto con i numerosi genitori intervenuti grazie all’aiuto della dottoressa Filomena Anna Pagano, responsabile dell’area minori del Consorzio dei Servizi Sociali A/5 tra i partner del Progetto Myla. “Famiglie che aiutano Famiglie” è una attività che mira a potenziare un welfare che valorizzi e attivi le risorse locali e di vicinato, in un contesto di crisi crescente e diffidenza costante nei confronti dei servizi. “Si intende attivare ... anteprima24

