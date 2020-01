Pisa, lavoratrice precaria annuncia di essere incinta. Il titolare la assume a tempo indeterminato (Di giovedì 23 gennaio 2020) Selene Vella, una lavoratrice precaria di 33 anni della Cridav Italia, azienda di Bientina (Pisa) specializzata in impianti di risaldamento ed energie rinnovabili, è stata assunta con un contratto a tempo indeterminato pochi giorni dopo aver annunciato di essere incinta al suo datore di lavoro. Dovrebbe essere un fatto assolutamente normale, ma di questi tempi è una storia a lieto fine che appare più unica che rara. Selene Vella, una dipendente precaria di 33 anni della Cridav Italia, azienda di Bientina (Pisa) specializzata in impianti di risaldamento ed energie rinnovabili, è stata assunta con un contratto a tempo indeterminato pochi giorni dopo aver annunciato di essere incinta al suo datore di lavoro, l’imprenditore di 43 anni Davide Zaccaria. La donna sapeva da tempo di aspettare un figlio, ma per settimane si è chiesta se comunicare o meno al titolare la bella notizia nel ... limemagazine.eu

