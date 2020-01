Pilot 2020: NBC ordina At That Age e Echo, ABC ordina Harlem’s Kitchen (Di giovedì 23 gennaio 2020) Pilot 2020: NBC ordina i Pilot di At That Age e Echo, ABC ordina Harlem’s Kitchen. Dean Norris nel cast del Pilot CBS: The United States of Al. Il 2020 è appena iniziato e come ogni anno si apre, negli USA, la cosiddetta “Pilot season” ossia quel periodo in cui i canali in chiaro americani (ABC, FOX, NBC, CBS e The CW), danno il via libera alla produzione del Pilot, tra cui sceglieranno le nuove serie tv della successiva stagione televisiva (2020/2021). Ogni anno c’è sempre qualche novità, e se anche quest’anno i canali sono in ritardo, pare che l’intenzione dei “big 5” sarebbe quella di ridurre gradualmente l’impatto della Pilot Season nel loro processo di sviluppo. Il motivo è semplice, realizzare una nuova serie, soprattutto nel periodo della “peak tv“, è sempre più difficile ed è necessario dare agli sceneggiatori il ... dituttounpop

