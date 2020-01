“Piccole donne”: come ricreare i look del film (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sono state da poco annunciate le candidature agli Oscar 2020 e, tra i film che concorrono, compare anche “Piccole Donne”, il quarto film hollywoodiano tratto dal libro scritto nel 1868 da Louisa May Alcott. In questo remake compaiono le bellissime Saoirse Ronan, nel ruolo di Jo March e Emma Watson in quello di Meg, oltre a Laura Dern, già premiata ai Golden Globe per “Storia di un matrimonio”. Insomma, un parterre di star che farà sicuramente puntare i riflettori su questa pellicola e sulla moda che andava in quegli anni. Pronte a renderla attuale anche nel 2020? “Piccole donne”, come ricreare i look del film: pizzi e colletti Il pizzo, anche nella versione Sangallo, era una sorta di must have dell’epoca. Se vi piace l’idea, aggiungetene un po’ al vostro look: può andare benissimo una camicia con il collo alto a mo’ di ... dilei

