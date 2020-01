Pensioni ultime notizie donne: in arrivo la Quota Mamma per chi ha figli (Di giovedì 23 gennaio 2020) Pensioni ultime notizie donne: in arrivo la Quota Mamma per chi ha figli? Da tempo si parla della necessità di un sistema Pensionistico che tenga conto della particolare situazione delle donne, mamme lavoratrici. Quest’ultime si ritrovano, nella maggior parte dei casi, ad avere carriere decisamente discontinue proprio per far fronte alle esigenze della maternità. I vuoti contributivi però incidono come un macigno al momento della pensione, portando le lavoratrici, di fatto, a essere penalizzate rispetto agli uomini. E’ il caso della Quota 100, con 62 anni di età e 38 anni di contributi necessari. Le domande arrivate e quelle approvate sono state per la stragrande maggioranza degli uomini. Questo proprio perché per le donne è difficile arrivare a 38 anni di contributi a 62 anni di età. Scopriamo quindi cosa sta succedendo e come potrebbe cambiare la situazione con la Quota ... ultimenotizieflash

