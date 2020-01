Paquetà, l'ansia del talento bruciato verso l'addio al Milan (Di giovedì 23 gennaio 2020) La storia di Lucas Paquetà al Milan si sta consumando molto più in fretta di quanto messo in preventivo nel gennaio del 2019, quando Leonardo è andato a prendersi il talento brasiliano a casa sua pagandolo (non senza qualche rilievo critico da parte dei tifosi) 38 milioni di euro. Una cifra alta in tempi di vacche magre, giustificata dalla garanzia fornita da dirigente sulla bontà tecnica di un'operazione che doveva garantire ai rossoneri un crac per il futuro.Un anno dopo il bilancio è in profondo rosso, non solo economico ma soprattutto tecnico. Paquetà è finito ai margini del Milan di Stefano Pioli, seduto sul fondo della panchina e, secondo quanto raccontato da Repubblica con voci raccolte in Brasile, anche preda di un leggero stato d'ansia. Un misto di saudade e preoccupazione nel vedere davanti a sé la prospettiva di una rincorsa affannosa a un ruolo nel club per non perdere ma ... panorama

