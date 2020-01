Paparazzi (anche in Canada) dietro alle siepi. Harry e Meghan alla guerra contro i tabloid - (Di giovedì 23 gennaio 2020) Gaia Cesare La coppia, tramite legali, diffida i fotografi dal «perseguitare» la duchessa Appostati dietro ai cespugli per fotografare Meghan, quasi come all'inseguimento di Diana nel '97. Nuova puntata della guerra di Harry e Meghan contro tabloid e Paparazzi, accusati di perseguitare la duchessa e di aver anche tentato di riprendere gli interni della villa con teleobiettivi molto potenti. La coppia stavolta lancia solamente un avvertimento tramite avvocati ma a giudicare dai precedenti c'è da prenderli sul serio. I due hanno diffidato i media dal pubblicare immagini «rubate» come quelle realizzate dai Paparazzi e diffuse dai tabloid sull'isola di Vancouver, in Canada, dove i giovani sposi hanno deciso di trascorrere i primi giorni seguiti alle loro «dimissioni» da membri a tempo pieno della Casa reale inglese. In attesa che Harry raggiungesse Meghan dopo aver «trattato» la ... ilgiornale

