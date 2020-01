Milano-Meda: auto fuori strada dopo l’autovelox di Paderno. Code e due feriti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Inizia già con un incidente questo mercoledì 23 gennaio per la Milano-Meda. Poco prima delle 7, un’auto è finita fuori strada a Paderno Dugnano. L’incidente ancora tutto da chiarire si è registrato poco dopo l’autovelox nel tratto in curva in direzione di Milano. Per questo si stanno formando Code e rallentamenti già a Palazzolo. Sul posto è in corso l’intervento di soccorso da parte del 118. Dalle prime informazioni ci sarebbero due feriti lievi che hanno riportato contusioni: una donna di 40 anni e un uomo di 41. su Il Notiziario. ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Milano-Meda: auto fuori strada dopo l'autovelox di Paderno. Code e due feriti - - LuceverdeMilano : ?? #incidente - Superstrada Milano-Meda code fra Bovisio Masciago e Paderno Dugnano > Milano ­ #luceverde #Lombardia - CCISS_Ministero : A52 Tangenziale Nord Di Milano code per 1 km causa traffico intenso tra A52 Svincolo SP9 Vecchia Valassina (Km 11,… -