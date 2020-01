Me Contro Te, ecco quanto guadagnano i Re Mida italiani di YouTube (Di venerdì 24 gennaio 2020) La società Me Contro Te srl dei due YouTuber Luì e Sofì in un anno ha quintuplicato il fatturato ed aumentato gli utili in maniera vertiginosa. I Me Contro Te, ecco quanto guadagnano Sofi e Luì, i due ragazzi siciliani che con il loro film hanno superato nell'ultimo fine settimana Checco Zalone al botteghino. I Me Contro Te sono il fenomeno del momento, dopo che il loro film, Me Contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S, ha battuto al botteghino Tolo Tolo di Checco Zalone i due giovani YouTuber sono finiti sotto la lente di ingrandimento delle testate finanziarie che hanno fatto i conti in tasca alla loro società, la Me Contro Te srl che ha pubblicato il suo secondo bilancio. Me Contro ... movieplayer

