M5S: Renzi, ‘iniziata inesorabile discesa, ora Di Maio faccia bene ministro’ (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Non so se le dimissioni di Di Maio avranno un effetto positivo o negativo sui 5stelle. Penso che i grillini abbiano iniziato una inesorabile discesa. Detto questo provo rispetto umano per Di Maio. Conoscerà l’amaro sapore che ha l’ipocrisia degli ex amici. Ipocrisia e ingratitudine sono presenti in tutto l’arco costituzionale. Ora spero si concentri sul far bene il ministro degli Esteri”. Lo dice Matteo Renzi in un’intervista a ‘Il Messaggero’. L'articolo M5S: Renzi, ‘iniziata inesorabile discesa, ora Di Maio faccia bene ministro’ CalcioWeb. calcioweb.eu

