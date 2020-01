Lucca, lo scambiano per un rapinatore e il tunisino finisce in carcere (per errore) (Di giovedì 23 gennaio 2020) Lavinia Greci Un uomo lo aveva scambiato per il responsabile di una rapina e l'artigiano nordafricano era stato denunciato. Dopo un processo lungo anni, è finito dietro le sbarre ingiustamente. Determinante una testimonianza Lo avevano accusato di aver compiuto una rapina che, però, non aveva mai fatto, perché a compiere quel gesto era stato un suo connazionale. Ma in carcere, per tre anni e mezzo, ci è finito lui. Ingiustamente. È accaduto a Viareggio, in provincia di Lucca, dove un giovane muratore tunisino, otto anni fa, ha iniziato una lunga storia processuale che lo ha portato dietro le sbarre, senza un motivo valido e per errore. Rilasciato dopo anni Secondo quanto riportato da La Nazione, oggi, l'uomo è tornato in libertà, perché lo scorso 16 dicembre, la Corte d'Appello di Genova, in sede di revisione del processo, ha revocato con effetto immediato le sentenze emesse ... ilgiornale

