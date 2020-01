Lorenzo Donnoli leader delle Sardine su voto in Emilia Romagna “Borgonzoni incapace e incompetente, di lei si vergogna anche Salvini” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tra Mattia Santori e Lorenzo Donnoli è nata una grande concorrenza per chi deve rappresentare in tv il movimento delle Sardine. Entrambi giovanissimi i due sono stati l’ideatori del Movimento che solo qualche giorno fa il 19 gennaio ha raccolto a Bologna più di 40 mila persone. Non si sa ancora il Movimento che programma abbia ma Lorenzo Donnoli durante un suo intervento a Cartabianca ha detto che sono stati cercati sia lui che Mattia Santori da esponenti di tutti i partiti per cercare di trovare un accordo con loro. Lorenzo Donnoli però ha detto di avere una preferenza che il movimento, secondo lui, deve assolutamente partecipare a un incontro con il Premier Giuseppe Conte. Il giovane rappresentate delle Sardine è andato giù pesante quando ha parlato delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in particolare, della candidata alla presidenza per il centrodestra Lucia ... baritalianews

