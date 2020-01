Lady Gaga attira l’attenzione sui rischi della pirateria online

Lady Gaga rompe il silenzio e commenta in modo meraviglioso il leak del suo nuovo singolo : Martedì notte è finita in rete la versione completa di Stupid Love, quello che probabilmente sarà il nuovo singolo di Lady Gaga e che pare sarà rilasciato ufficialmente il prossimo 7 febbraio. Per più di 24 ore la Germanotta è stata in silenzio, ma ieri notte ha deciso di parlare. Con un tweet fantastico Gaga ha ironizzato sul leak della sua nuova canzone. can y’all stop pic.twitter.com/1jvZLdY6jV — Lady Gaga (@LadyGaga) January 23, 2020 Anche ...

Lady Gaga - svelato il possibile titolo del suo prossimo album : Fan di Lady Gaga, questo è il momento di scatenarvi. Le voci sull’imminente ritorno della pop star italo americana si susseguono da mesi ormai e quel giorno sembra essere vicino. Per il suo sesto album, Gaga, è al lavoro da diverso tempo, come lei stessa ha dichiarato da Oprah, e nelle ultime ore sarebbe trapelato quello che dovrebbe essere il titolo di LG6. Tutto merito di alcuni smanettoni del web che sarebbero riusciti ad individuare ...

Clio Make Up irriconoscibile : così sembra Lady Gaga [FOTO] : Siamo abituati a vedere una Clio Make Up sempre acqua e sapone, capelli biondi e sciolti, occhi verde acquamarina e labbra carnose, ma mai volgari. Oggi, invece, ve la mostriamo in una versione inedita, qualcuno ha detto: “sembri Lady Gaga…” Clio come Germanotta Ebbene sì! Clio sembra proprio Germanotta! Parrucca bianco perla, occhi super truccati, labbra coloratissime e sguardo intrigante e un po’ aggresive! Sia chiaro, ...

Il nuovo singolo di Lady Gaga finisce online - e i fan gridano al capolavoro : Dissanguata ai VMA 2009La necrofilia in Bad RomanceL’abito di bistecche ai VMA 2010I baci saffici in Telephone (2010)L’outfit di capelli nel 2010Monaca in latex durante il Monster Ball Tour (2009-11)A passeggio seminuda nel 2010Effusioni blasfeme nel video Judas (2011)Hot ai CFDA Fashion Award 2011Esce da un uovo ai Grammy 2011Si traveste da uomo ai VMA 2011Il doppio dito medio mostrato nel 2012Fuma marijuana sul palco nel 2012Costretta sulla ...

Lady Gaga : finito in rete tutto il nuovo singolo (ed è tutto quello che volevamo) : Dopo le anteprime in bassa qualità dei giorni scorsi, qualcuno ha pubblicato Stupid Love di Lady Gaga per intero. A questo punto pare non ci siano dubbi: questo sarà il nuovo singolo. A dirlo sono proprio i Little Monster, che hanno scoperto che nella versione html del sito ufficiale di Lady Gaga, compare già “Stupid Love“. Vazou o título do novo single de Lady Gaga após usuários da internet vasculharem os códigos do site oficial da ...

Lady Gaga - svelato il possibile titolo del suo prossimo album : Fan di Lady Gaga, questo è il momento di scatenarvi. Le voci sull’imminente ritorno della pop star italo americana si susseguono da mesi ormai e quel giorno sembra essere vicino. Per il suo sesto album, Gaga, è al lavoro da diverso tempo, come lei stessa ha dichiarato da Oprah, e nelle ultime ore sarebbe trapelato quello che dovrebbe essere il titolo di LG6. Tutto merito di alcuni smanettoni del web che sarebbero riusciti ad individuare ...

Stupid Love - finito on line il presunto nuovo singolo di Lady Gaga - le radio confermano la data d’uscita : Le coincidenze ormai sono davvero troppe, il comeback di Lady Gaga è realtà. Nelle scorse settimane un insider ha confermato che nella prima metà di febbraio la Germanotta sarebbe tornata con un nuovo singolo pop e dalle sonorità simili a Born This Way. La stessa Gaga nell’intervista concessa ad Oprah ha confessato di aver lavorato a LG6 per anni. Come se non bastasse i ballerini della popstar nei giorni scorsi erano al lavoro ad un ...

È Stupid Love il primo singolo di Lady Gaga da #LG6 in uscita a febbraio? : Dopo i primi rumors sull'uscita di un brano prevista per febbraio, sembra confermata l'ipotesi che sia Stupid Love il primo singolo di Lady Gaga da #LG6, il suo sesto album in studio ancora senza un titolo. A parlare per primo di un inedito in arrivo a febbraio è stato il quotidiano inglese The Sun, ma a corroborare la tesi che Gaga stia per aprire la sua era discografica pubblicando il primo singolo è lo spoiler che arriva dal programma di ...

Lady Gaga : a febbraio un nuovo singolo pop : Lady Gaga sta per tornare con un nuovo singolo? “The Sun” è convinto di questa notizia e la riporta sulle sue pagine: il nuovo brano della star arriverà il 7 febbraio e sarà una canzone pop. Lady Gaga torna con un nuovo singolo pop: l’indiscrezione Il grande ritorno di Lady Gaga si sta davvero avvicinando? Il quotidiano inglese The Sun è sicuro che il nuovo singolo della cantante di “Poker face” verrà lanciato il ...

Lady Gaga pronta a lanciare il nuovo singolo : ecco quando dovrebbe uscire e come sarà : Lady Gaga la scorsa settimana durante l’intervista rilasciata ad Oprah ha rivelato che sta lavorando al suo nuovo album da anni. “quando è iniziato il processo di creazione di LG6? Da anni. Non quattro anni, da anni. Se sta per uscire? [ride]. Non vi preoccupare, farò ancora musica. Davvero, non vi preoccupate. […] La musica a cui ho lavorato per il mio prossimo disco riguarda l’apertura del lato psicotico. Parlo di abbracciare le nostre ...

Sanremo 2020 : ecco chi sono gli ospiti e la popstar internazionale (al posto di Lady Gaga) : Amadeus al Festival di Sanremo avrebbe voluto come ospite internazionale Lady Gaga, come confessato in più occasioni e ripetuto anche a Repubblica: “Si era parlato di Madonna come superospite, è vero. Il fatto è che in quei giorni dovrebbe essere impegnata con il suo tour. Mi piacerebbe anche Lady Gaga: un nome internazionale sarebbe sufficiente, di questi tempi”. Purtroppo però a spegnere le speranze dei Little Monster era arrivato Gabriele ...

“Lady Gaga sta tornando” – un insider svela com’è il nuovo singolo : Sono passati più di 3 anni da Perfect Illusion e Joanne e tutti i fedeli del puttanpop sono in attesa che Lady Gaga ci dia un segno. Nell’intervista concessa ad Oprah la Germanotta si è limitata dire che sta lavorando a LG6 da anni e che nel disco parla di abbracciare le paure. “Quando è iniziato il processo di creazione di LG6? Da anni. Non quattro anni, da anni. Se sta per uscire? [ride]. Non vi preoccupare, farò ancora musica. Davvero, ...

Lady Gaga spiazza tutti : “Sono stata violentata ripetutamente a 19 anni” : Lady Gaga spiazza tutti: arriva un incredibile annuncio da parte della cantautrice, attrice e attivista statunitense di 33 anni. Lady Gara torna sotto i riflettori, questa volta per alcune dichiarazioni shock. Ecco infatti quanto ammesso dalla cantautrice, attrice e attivista statunitense a Oprah Winfrey nel corso di un’intervista nel nuovo show ‘Oprah’s 2020 Vision: Your […] L'articolo Lady Gaga spiazza tutti: “Sono ...

Halsey : ci sono anche dei tributi a Christina Aguilera e Lady Gaga nel video del nuovo singolo “You Should Be Sad” : E non solo... The post Halsey: ci sono anche dei tributi a Christina Aguilera e Lady Gaga nel video del nuovo singolo “You Should Be Sad” appeared first on News Mtv Italia.