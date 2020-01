Inter, Skriniar: «Nerazzurri importanti nella mia crescita. Le 100 presenze…» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Inter, parla Skriniar ai canali ufficiali della società: «Qui sono cresciuto come calciatore e uomo. 100 presenze? Una cosa bellissima» Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato all’Interno della trasmissione Unboxing trasmessa sul canale ufficiale della società nerazzurra. Ecco le parole del calciatore: «100 presenze? Significa tantissimo per me perché ho già giocato 100 partite in tre anni, è una cosa bellissima. Non me lo aspettavo di farle così presto, anche se ho sempre voluto fare il massimo. L’Inter è stata importante per la mia crescita, quando sono arrivato a Milano ero solo un ragazzino che giocava a calcio, nella Samp, un club che mi ha dato tanto: qui sono cresciuto tanto anche come uomo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

