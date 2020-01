Coppa Italia. La Juve batte facile la Roma: in semifinale Milan o Torino (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il protagonista assoluto rimane Cristiano Ronaldo. L’alieno portoghese è sbarcato anche sul pianeta Coppa Italia, l’unica competizione che gli mancava laprimapagina

goal : Cristiano Ronaldo scores again as Juventus qualify for the Coppa Italia semi-finals ?? - juventusfc : KICK-OFF | ?? | #FinoAllaFine bianconeri! Vogliamo le semifinali!???? LIVE ? - OfficialASRoma : Triplice fischio. Nella ripresa troviamo il gol con Cengiz, ma non riusciamo ad accorciare ulteriormente le distan… -