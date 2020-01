Come dovrebbe essere la Coppa Italia: il modello della Copa del Rey in Spagna (Di giovedì 23 gennaio 2020) La Coppa del Re dopo decenni ha cambiato formula. I dirigenti spagnoli hanno imitato la FA Cup e i risultati sono stati subito meravigliosi. Il Barcellona ha vinto solo al 94' contro l'Ibiza, squadra di terza serie che ha disputato l'incontro in casa, mentre il Real ha giocato in uno stadio da 4mila posti. La Coppa Italia deve prendere Come modello la Coppa di Spagna e deve farlo presto. fanpage

