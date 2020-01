Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 23 gennaio 2020 | Trono classico o over? (Di giovedì 23 gennaio 2020) Uomini e Donne Anticipazioni oggi 23 gennaio Trono classico o over? Torna Uomini e Donne anche questo pomeriggio, 23 gennaio 2020. Come la puntata di ieri, anche oggi si parlerà del Trono over. Dopo aver ceduto il lunedì alla speciale puntata in diretta dedicata alla scelta del Trono classico, Gemma & company tornano ad animare il pomeriggio di Canale 5. Uomini e Donne, ricordiamo, è il dating show più popolare in casa Mediaset ed è condotto da Maria De Filippi. Di seguito, vediamo quali sono le Anticipazioni della puntata di questo giovedì 23 gennaio 2020. Trovate il programma di Maria su Canale 5 a partire dalle 14:45. Uomini e Donne Anticipazioni puntata del 23 gennaio 2020, cosa succede Secondo le Anticipazioni di oggi pomeriggio, anche questa puntata di Uomini e Donne sarà dedicata al Trono over. In particolare, vedremo come paladini della giustizia Gianni Sperti e Tina ... tpi

