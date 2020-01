Valentina Autiero offesa senza pietà | Polemica a Uomini e Donne (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nella puntata di ieri è scoppiata una nuova Polemica a Uomini e Donne, Valentina Autiero è stata offesa senza pietà dagli opinionisti e dalla stylist Anahi Ricca. Sembrerebbe infatti che le parole dette siano state cattive e abbiano portato la dama di nuovo alle lacrime. Questa mattina però, Valentina ha lanciato un messaggio a tutte … L'articolo Valentina Autiero offesa senza pietà Polemica a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

hrdcrimar : RT @Iperborea_: “Le cose che dite nella maniera on cui le dite e con la cattiveria con cui le dite” Valentina Autiero sempre nel giusto #… - Notiziedi_it : Valentina Autiero sfila a Uomini e donne e scoppia a piangere per le critiche: “Cattiveria”. Ma con chi ce l’ha? |… - Anchorhar : RT @Iperborea_: “Le cose che dite nella maniera on cui le dite e con la cattiveria con cui le dite” Valentina Autiero sempre nel giusto #… -