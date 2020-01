Siniša Mihajlović appoggia Borgonzoni ma si cura con la sanità di Bonaccini (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’allenatore del Bologna Siniša Mihajlović in un’intervista al Resto del Carlino ci tiene a far sapere che sta con Matteo Salvini: «mi fido di lui e spero che vinca in Emilia-Romagna. Cambiare è possibile». Nessuno a quanto pare lo ha avvertito che in Emilia-Romagna vincerà Lucia Borgonzoni e non il leader della Lega, ma sono dettagli dei quali non si curano nemmeno i più convinti elettori della Lega. Mihajlović lo sa che Lega vuole privatizzare la sanità in Emilia-Romagna? Matteo Salvini ha ringraziato pubblicamene Mihajlović a Mattino 5 dicendo che l’ex calciatore della Samp e della Lazio «ha fatto una intervista coraggiosa dicendo che se fosse italiano voterebbe Salvini, lodando Lucia Borgonzoni». Alla domanda sul fatto che l’allenatore del Bologna si faccia curare in Emilia, la cui sanità è stata speso al centro delle sue critiche, Salvini ha risposto: «ma ... nextquotidiano

