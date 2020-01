Silvia Provvedi rompe il silenzio sulla gravidanza e mostra il pancione (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Fino a qualche giorno fa si trattava solo di un’indiscrezione. Ora, però, la conferma arriva proprio da lei: Silvia Provvedi è incinta. L’ex di Fabrizio Corona, infatti, ha tolto ogni dubbio pubblicando la prima foto con il pancione su Instagram: a breve diventerà mamma per la prima volta. La cantante delle Donatella, quindi, sta per diventare mamma. Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano, infatti, sono in attesa del loro primo figlio. A confermare quello che fino a qualche giorno fa era solo un gossip lei stessa che, tramite il canale social che condivide con la sorella Giulia, ha pubblicato la prima foto con il pancione, dopo che era già stato svelato dal settimanale Chi. Silvia è radiosa e bellissima. Per lei, d’altronde, si tratta di un periodo veramente positivo. Archiviate le liti seguite all’addio con Fabrizio Corona, la Provvedi ha ritrovato il sorriso tra le braccia ... dilei

