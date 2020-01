Secondo il Guardian il principe Bin Salman ha ordinato di hackerare il cellulare di Jeff Bezos (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Cinque mesi prima che Jamal Khashoggi venisse ucciso nel consolato saudita di Istanbul nell’ottobre 2018, il principe saudita Mohammed Bin Salman avrebbe ordinato di hackerare il cellulare di Jeff Bezos, fondatore di Amazon e proprietario del Washington Post, testata per cui Khashoggi. A riportare la nuova accusa contro il principe ereditario è il The Guardian, fornendo nuovi dettagli che fanno riemergere le accuse contro il regime saudita. Secondo il Guardian il principe Bin Salman ha ordinato di hackerare il cellulare di Jeff Bezos LEGGI ANCHE> Il rapporto Onu sull’omicidio di Jamal Khashoggi punta il dito contro Mohammed bin Salman Il regime aveva già negato in passato di aver preso di mira il telefono di Jeff Bezos, ma nuovi dettagli emersi durante una inchiesta condotta dal giornale britannico The Guardian riaccendono le accuse. Secondo le informazioni raccolte dalla ... giornalettismo

