Roma, Malagò: «Friedkin? Investitore di lungo periodo, non speculatore» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma, Malagò: «Friedkin? Investitore di lungo periodo, non uno speculatore, conosco persone a lui vicine» «Non so se Friedkin acquisirà la Roma, non lo conosco personalmente ma conosco bene alcune persone a lui vicine. Mi dicono che è un Investitore di lungo periodo, non uno speculatore. Dunque ha una strategia e in questa immagino che rientri anche lo stadio, perché oggi non è possibile fare impresa senza uno stadio». Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò parlando, in un forum organizzato nella sede Romana dell’Agenzia di stampa, della situazione societaria della Roma. Lo riporta Italpress. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

chocolatpzapepe : @PagineRomaniste #pallotta il bene della #Roma. Il problema dell' #asroma è l'ambiente romano! So i romani. ?? Per a… - sportli26181512 : Malagò aspetta Friedkin: “Non è uno speculatore, credo voglia fare lo stadio”: Malagò aspetta Friedkin: “Non è uno… - CorSport : #Roma, #Malagò: '#Friedkin non è uno speculatore, vorrà fare lo stadio' -