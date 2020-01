Ricerca, il pediatra: “Come funziona l’infusione delle staminali nel fegato dei bimbi” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un’infusione di “staminali da donatore direttamente nel fegato, una sorta di micro-trapianto della durata di 10 minuti”, per consentire a un bimbo piccolissimo di rinviare “il trapianto di questo organo a un momento in cui è più grande e meno fragile: così questo intervento comporta meno rischi”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Marco Spada, direttore della Pediatria e del Centro regionale per la cura delle malattie metaboliche del Regina Margherita di Torino, che ha condotto la sperimentazione attraverso la quale, per la prima volta al mondo, sono state infuse con successo cellule staminali epatiche in tre neonati colpiti da gravissime malattie metaboliche ereditarie. “I bimbi, due femmine e un maschio, ora sono in buone condizioni”, aggiunge Spada. I piccoli “hanno ricevuto l’infusione a 2-3 mesi. Questo ha permesso ... meteoweb.eu

