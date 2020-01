Prescrizione, processi brevi e nuove regole per il Csm. Ecco il testo del Guardasigilli. Quattro anni dal primo grado alla Cassazione. Sanzioni per le toghe che sforano i tempi previsti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ventotto pagine e trentacinque articoli messi a punto dal Guardasigilli Alfonso Bonafede nella mattinata di ieri ed inviati agli alleati prima del vertice sulla giustizia a Palazzo Chigi. L’obiettivo è quello di velocizzare il processo penale, con meccanismi per garantire una durata certa dei singoli gradi di giudizio e recepire, nell’ambito dello stop alla Prescrizione dopo il primo grado, la distinzione tra assolti e condannati voluta dal premier Giuseppe Conte (lodo Conte). Con una novità per gli assolti: in caso di ricorso contro l’assoluzione, la Prescrizione sarebbe sospesa per un tempo non superiore a due anni. Se però passano due anni in appello, la difesa può presentare istanza per arrivare a sentenza entro sei mesi (è previsto un meccanismo sanzionatorio nei confronti del giudice che non rispetta i tempi). La riforma del processo penale prevede infatti che il secondo grado di ... lanotiziagiornale

