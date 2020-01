Politano Napoli: che cosa può dare a Gattuso (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Napoli fa sul serio per Politano. Si tratta di un profilo funzionale per il 433 di Gattuso, soprattutto pensando al lungo periodo Politano è un obiettivo del Napoli di Gattuso. L’interesse dei partenopei per l’attuale giocatore dell’Inter va letto ragionando sul lungo periodo: quasi sicuramente Callejon non rinnoverà, quindi serve un giocatore al posto dello spagnolo. Le squadre di Gattuso sfruttano meno i corridoi centrali e di più le catene laterali, quindi ha bisogno di ali che tendano a partire più defilate. Politano, pur coi suoi limiti, rappresenta quindi un identikit sensato per il suo 433, in quanto dà soprattutto ampiezza e gioca poco tra le linee. Certo, il futuro di Lozano sembra sempre di più un’incognita. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

FabrizioRomano : Il #Napoli ha trovato l'accordo con l'Inter per Matteo Politano: operazione da 25 milioni a titolo definitivo, ma o… - DiMarzio : #Napoli-#Politano, la situazione ?? - angelomangiante : #Napoli su #Politano, operazione da 25 milioni. Accordo ora da trovare con il giocatore che aveva l'intesa con la… -