Peste suina maxisequestro di carne cinese in un mattatoio di Padova (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’operazione della Guardia di Finanza su un carico di 10 tonnellate di carne. Era stato introdotto in Europa illegalmente ed era a rischio di contaminazione da Peste suina. Dieci tonnellate di carne di maiale: un carico proveniente dalla Cina ed introdotto illegalmente in Unione Europea. Oltre a violare le norme sull’esportazione, la carne era a … L'articolo Peste suina maxisequestro di carne cinese in un mattatoio di Padova proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

fattoquotidiano : Padova, sequestrate 10 tonnellate di carne proveniente dalla Cina: possibile contaminazione da peste suina - Agenzia_Ansa : #Peste suina, maxi sequestro di #carne cinese a #Padova - SkyTG24 : Peste suina, sequestrate e incenerite 10 tonnellate di carne cinese -