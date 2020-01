Napoli-Lazio, tensione tra Manolas e Acerbi al fischio finale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Momenti di tensione al fischio finale dei quarti di finale di Coppa Italia tra Napoli e Lazio: Kostas Manolas al termine del match ha esultato in faccia a Francesco Acerbi, che non ha preso bene questo atteggiamento e ha chiesto chiarimenti al difensore greco. I due sono arrivati faccia a faccia e a separarli ci hanno pensato alcuni calciatori del Napoli e un componente dello staff partenopeo. fanpage

pisto_gol : Napoli-Lazio 1:0 Con un gol di Insigne dopo 2’ il Napoli batte la Lazio e approda alla semifinale di Coppa Italia.… - Gazzetta_it : #CoppaItalia Il #Napoli ritrova tifosi e vittoria: con la #Lazio basta Insigne ed è semifinale #NapoliLazio - DiMarzio : ??Non segnava su azione dal 23 ottobre Dal #Salisburgo alla #Lazio in #CoppaItalia. #Insigne torna a far cantare… -