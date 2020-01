Mamma mostro di 22 anni soffoca i suoi tre figli: “Cantava loro canzoncine mentre li uccideva” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tragedia a Phoenix, Stati Uniti, dove una Mamma di 22 anni, Rachel Henry, ha soffocato ad uno ad uno i suoi tre figli di 3 e 1 anno e 7 mesi di vita prima di sistemarne i loro corpi sul divano di casa, come se stessero dormendo. "Cantava per loro canzoncine mentre li uccideva", si legge nei documenti degli inquirenti. Fissata per lei una cauzione di 3 milioni di dollari. fanpage

