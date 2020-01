Lennart Czyborra all’Atalanta, il colpo di mercato è ufficiale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Lennart Czyborra è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Nelle ultime notizie di calciomercato c'è l'ufficialità del colpo della Dea, che ha dunque chiuso positivamente la trattativa con gli olandesi dell'Heracles. Gasperini potrà dunque contare sull'esterno sinistro classe 1999 già nel giro delle nazionali giovanili tedesche. Operazione da circa 4.5 milioni di euro per la società del presidente Percassi. fanpage

