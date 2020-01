Lega: Salvini, ‘io inseguivo i Casamonica, il signor Fabio Volo i quattrini’ (2) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) (Adnkronos) – “Fabio Volo dice vai a citofonare ai camorristi invece che agli spacciatori. I camorristi -ha ricordato Salvini- quando ho fatto il ministro li abbiamo inseguiti strada per strada, gli abbiamo fregato soldi, macchine, ville e li abbiamo messi in galera, grazie alle Forze dell’Ordine. Io però mi vanto da ministro di aver potenziato con più uomini, più sedi e più mezzi l’Agenzia nazionale dei beni confiscati alle mafie, mentre Fabietto Volo scriveva e Fedez canticchiava”. L'articolo Lega: Salvini, ‘io inseguivo i Casamonica, il signor Fabio Volo i quattrini’ (2) CalcioWeb. calcioweb.eu

