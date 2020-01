La Guerra è Finita, Terza Puntata: Giulia e Davide Vicini! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Guerra è Finita, trama Terza Puntata: Giulia e Davide continuano ad avvicinarsi, mentre quest’ultimo perde la sua forza di volontà ed il suo ottimismo, perché è ormai convinto che non ci sia nulla da fare per Daniele. Ecco cosa sta per succedere… La Guerra è Finita è arrivata alla sua Terza e penultima Puntata. La fiction dai tratti storici continua ad appassionare il pubblico, anche perché purtroppo il grande problema di Davide non si è ancora risolto. L’uomo non è riuscito a trovare sua moglie e suo figlio, oltre a tutte le altre difficoltà. Prima di vedere cosa accadrà, facciamo un piccolo passo indietro. La Guerra è Finita: dove eravamo rimasti Davide decide di dedicarsi in tutti i modi possibili ai bambini senza famiglia che ha trovato a Milano, non riuscendo a trovare il suo. I Terenzi, ossia i proprietari del terreno abbandonato in cui alloggiano i piccoli, ... uominiedonnenews

