Harry e Meghan, dopo gli scatti in Canada arriva l’avvertimento legale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Harry e Maghan hanno finalmente voltato pagina, dopo il “divorzio” dalla Corona Britannica. La coppia, con il figlio Archie come da loro intenzione si sono trasferiti in Canada. La nuova vita della famigliola è già stata presa di mira dagli obiettivi dei paparazzi. Tuttavia Harry e Meghan hanno già mostrato il loro fastidio a riguardo. Le foto che hanno fatto infuriare Harry e Meghan Neanche pochi giorni che Meghan Markle è tornata nella sua terra, il Canada, che già sul web sono apparse le foto che la ritraggono a passeggio con i suoi cani e il piccolo Archie, nato dal matrimonio con Harry. A catturare le immagini della passeggiata alcuni paparazzi appostati nei cespugli. La duchessa del Sussex porta al guinzaglio i cani e nel marsupio il figlioletto. Pronti all’azione legale Harry e Meghan non hanno di certo gradito la cosa. La coppia ha infatti deciso di ... thesocialpost

Corriere : Harry e Meghan, l’addio a Buckingham Palace: le pagelle della «crisi» reale - welikeduel : Harry e Meghan, l'esclusivo video delle condizioni dettate dalla Regina Elisabetta in un documento originale a cura… - welikeduel : L'elenco di tutte le cose che Harry e Meghan devono restituire alla Regina, in un documento esclusivo a cura di Fab… -