Elite, quarta e quinta stagione si faranno: l'indiscrezione (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Elite, Netflix dà il via alla quarta e alla quinta stagione: l'indiscrezione arriva dalla Spagna Netflix ha dato il via alla quarta e quinta stagione di Elite. Ad annunciarlo è la testata online Bluper, del sito elespanol.com. Secondo questa indiscrezione, che non potrà non far felice i numerosi fan che seguono la serie spagnola, la

