Elisoccorso in Milano-Meda: auto sotto a un camion tra Paderno e Varedo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tamponamento tra auto e camion tra Paderno Dugnano e Varedo in Milano-Meda. Emergenza con Elisoccorso lungo la superstrada in direzione di Milano. Dalle 11.30 di stamattina si sono mobilitati polizia locale, Polstrada, sanitari del 118 e Vigili del Fuoco per liberare il conducente di un’auto rimasta incastrata sotto a un tir. Il tamponamento è avvenuto tra Paderno Varedo in prossimità dell’area di servizio Q8 assaltata stanotte dai malviventi che hanno rubato l’incasso del self-service (clicca qui per l’articolo). Il conducente dell’auto è stato liberato dalle lamiere dai pompieri. su Il Notiziario. ilnotiziario

