Dialogo tra Montalbano e Catarella sul nome del Pd (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Catarelli commo su solita lo ncuntrai nel curridoia quanno iddo stiva parlanna con Fatia per questiona de labura. “Dutturi, allura il piddie cangia noma?”. “Catarè, ma che ne saccia ia?”. Catarelli: “Ma lia havia da sapirla: potia acchiderlo a su frati Zingaretta”. M: “Commo te diva fari accapiri che io a Zingaretta non lo saccia: io sugno figlia unica?”. C: “Mi scusasse, dutturi: ma ia non saccia spiegarme il pirchia un partita cangi il noma da un mumenta all’altera”. M: “Io pinsa che si cangia noma quando il partita è partite”. C: “E indovi se ne partia?”. M: “È proprio chesta il busillis: non lo sapia ne iddo ne l’altira ginta”. C: “Poi havia sintita al tiligornala che volia mittiri dintra il nova partita – che non si sapia il nomina; nuta pulemica del Catarelli – le sardinia”. M: “L’havia sintita macari ia”. C: “Ma lia che ne pensa delle sardinia?”. M: “Pinsa che il piscia costa ... ilnapolista

