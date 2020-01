Coppa Italia, alla Juve basta un tempo per volare in semifinale: Roma al tappeto 3-1 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ieri il Napoli, stasera è la Juve a far valere il fattore campo battendo la Roma 3-1 a domicilio e volando in semifinale di Coppa Italia. Decisiva la parte finale del primo tempo quando i bianconeri accelerano e vanno a segno con Ronaldo (26′), Bentancur (38′) e Bonucci (48′). La Roma ha un sussulto a inizio ripresa: botta di Under, traversa e autogol di Buffon (49′). Anche un legno a testa nel secondo tempo per le due squadre. Per i giallorossi 10 sconfitte su 10 allo Stadium. In semifinale di Coppa la Juve incrocerà la vincente di Milan-Torino. Accelerazioni bianconere La Juve aggredisce il primo tempo in principio e alla fine, facendone 3 alla Roma proprio quando i giallorossi sembravano aver preso le misure all’iniziale, feroce pressing dei campioni d’Italia. La squadra di Sarri, che schiera Douglas Costa trequartista (anche se tende sempre ... open.online

